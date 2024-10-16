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Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в Челябинск в составе «Ак Барса»

Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в Челябинск в составе «Ак Барса»
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в Челябинск в составе «Ак Барса». Казанский клуб уступил хоязевам площадки «Трактору» со счётом 1:3.

– Вы вернулись в Челябинск, какие впечатления?
– Хорошие, атмосфера на арене, как и всегда, на высшем уровне. Получилась нервозная игра, но довольно интересная.

– Приятно увидеть ребят, с которыми играли?
– Да, было приятно с ними увидеться.

– Для вас этот матч был принципиальным?
– Любая игра принципиальная, тем более с лидером Восточной конференции. У нас была серия неудачных игр, потом неплохой матч провели в Магнитогорске, хотели продолжить победную серию, — цитирует Яруллина пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Яруллин перешёл обратно в казанский клуб после трёх сезонов в челябинском «Тракторе» и ранее сравнивал переход с возвращением домой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    
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