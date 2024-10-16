Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в Челябинск в составе «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в Челябинск в составе «Ак Барса». Казанский клуб уступил хоязевам площадки «Трактору» со счётом 1:3.

– Вы вернулись в Челябинск, какие впечатления?

– Хорошие, атмосфера на арене, как и всегда, на высшем уровне. Получилась нервозная игра, но довольно интересная.

– Приятно увидеть ребят, с которыми играли?

– Да, было приятно с ними увидеться.

– Для вас этот матч был принципиальным?

– Любая игра принципиальная, тем более с лидером Восточной конференции. У нас была серия неудачных игр, потом неплохой матч провели в Магнитогорске, хотели продолжить победную серию, — цитирует Яруллина пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Яруллин перешёл обратно в казанский клуб после трёх сезонов в челябинском «Тракторе» и ранее сравнивал переход с возвращением домой.