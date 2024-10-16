Игорь Никитин рассказал, почему Александр Радулов пропустил матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему нападающий Александр Радулов пропустил матч с «Куньлунем» (5:1).

«Радулову мы дали отдохнуть, Саня много играл. Приехали в Москву, тут у него семья. Дали ему немного эмоций, кислородика. Ребятам тоже дали почувствовать, как играть без Сани. Много задач решали этой ротацией. Сегодня был фокус на завершении. В матчах с «Сочи» и «Витязем» настроение было приподнятое, не обращали внимания на завершение. А сегодня парни были сфокусированы, они сами собрались. Для нас важны не очки, важно качество игры, отношение к своему делу, отношение к командной культуре. На этом мы фокусируемся», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Радулов провёл 16 матчей, в которых набрал девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.