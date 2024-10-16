Главный тренер «Куньлуня» — о матче с «Локомотивом»: соперник играл, а мы наблюдали

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:5) и заявил, что хоккеисты китайского клуба уступили по всем статьям.

«Опять мы дома невыразительно играем. Не хватает ни желания, ни движения, проигрываем борьбу. Начало было неплохое, но за последние четыре минуты периода — две ошибки. Вроде бы всё рядом с игроками, а на самом деле — стоят и наблюдают. Матч получился таким: «Локомотив» играл, а мы наблюдали. Проиграли борьбу и на своём, и на чужом пятаке. Пока мы уступаем «Локомотиву» по всем показателям, поэтому и такой счёт», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.