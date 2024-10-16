Главный тренер «Куньлуня» — о матче с «Локомотивом»: соперник играл, а мы наблюдали
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:5) и заявил, что хоккеисты китайского клуба уступили по всем статьям.
«Опять мы дома невыразительно играем. Не хватает ни желания, ни движения, проигрываем борьбу. Начало было неплохое, но за последние четыре минуты периода — две ошибки. Вроде бы всё рядом с игроками, а на самом деле — стоят и наблюдают. Матч получился таким: «Локомотив» играл, а мы наблюдали. Проиграли борьбу и на своём, и на чужом пятаке. Пока мы уступаем «Локомотиву» по всем показателям, поэтому и такой счёт», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.
«Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5) 0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5) 0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5) 0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4) 1:4 Хальбгевакс (Вуд, Шартье) – 36:49 (5x4) 1:5 Алексеев (Иванов) – 53:42 (4x5)
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