Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Куньлуня» — о матче с «Локомотивом»: соперник играл, а мы наблюдали

Главный тренер «Куньлуня» — о матче с «Локомотивом»: соперник играл, а мы наблюдали
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:5) и заявил, что хоккеисты китайского клуба уступили по всем статьям.

«Опять мы дома невыразительно играем. Не хватает ни желания, ни движения, проигрываем борьбу. Начало было неплохое, но за последние четыре минуты периода — две ошибки. Вроде бы всё рядом с игроками, а на самом деле — стоят и наблюдают. Матч получился таким: «Локомотив» играл, а мы наблюдали. Проиграли борьбу и на своём, и на чужом пятаке. Пока мы уступаем «Локомотиву» по всем показателям, поэтому и такой счёт», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5)     0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5)     0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4)     1:4 Хальбгевакс (Вуд, Шартье) – 36:49 (5x4)     1:5 Алексеев (Иванов) – 53:42 (4x5)    
Материалы по теме
Видео
Дубль Фрейза помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Куньлунь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android