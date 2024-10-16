19-летний голкипер Егор Заврагин оценил конкуренцию среди вратарей в СКА

Голкипер СКА Егор Заврагин рассказал, как чувствует себя в петербургском клубе в окружении звёздных игроков КХЛ, и прокомментировал конкуренцию среди вратарей в команде. 19-летний голкипер вернулся в армейский клуб из аренды в «Сочи».

– Как ощущаете себя в СКА? Каково играть с такими партнёрами?

– Конечно, атмосфера на самом высоком уровне. Все игроки здесь, можно сказать, звёзды. Чувствую себя хорошо в команде.

– Чувствуете серьёзную конкуренцию во вратарской линии?

– Да конкуренция в любом клубе есть, не только в СКА. В каждой команде есть хорошие вратари, всегда ты конкурируешь с ними. Такое происходит во всех командах, – цитирует Заврагина «ВсеПроСпорт».

Заврагин провёл за СКА три матча, в которых одержал две победы с 93% отражённых бросков.