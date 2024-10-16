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Стала известна дата, когда Ничушкин сможет возобновить тренировки с «Колорадо»

Стала известна дата, когда Ничушкин сможет возобновить тренировки с «Колорадо»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сможет возобновить тренировки с клубом Национальной хоккейной лиги 13 ноября, сообщил в своём аккаунте в соцсети журналист Энди Стрикленд. Ранее сообщалось, что российский форвард планирует прилететь в Денвер в конце октября, но тренироваться с клубом до 13 ноября он не сможет.

По ходу прошлого сезона россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре. Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.

Ранее Ничушкин посетил матч родного «Трактора» в Челябинске с «Адмиралом» 9 октября.

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