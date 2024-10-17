Сидни Кросби набрал 1600-е очко за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей отметился Сидни Кросби. Он набрал 1600 (592+1008) очков за карьеру и стал десятым игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив четыре результативные передачи.

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