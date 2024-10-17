Евгений Малкин оформил результативное действие в четвёртом подряд матче НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде встречи российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отличился голевой передачей на шайбу Брайана Раста. Таким образом, это результативное очко стало восьмым в текущем сезоне (2+6). Игрок отмечается голевыми действиями в четырёх матчах подряд.

Напомним, ранее стало известно, что Малкин присоединился к Александру Овечкину (четыре матча в сезоне-2023/2024) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в трёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.

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