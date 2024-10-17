Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс превзошёл достижение Александра Овечкина в НХЛ

Остон Мэттьюс превзошёл достижение Александра Овечкина в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
4 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макманн (Доми, Маккейб) – 06:54     2:0 Мэттьюс (Марнер, Экман-Ларссон) – 08:49     3:0 Макманн (Нюландер, Экман-Ларссон) – 17:12     4:0 Райлли (Маккейб, Доми) – 27:56    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

Одну из шайб забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Остон стал 11-м действующим игроком, забившим 200 домашних голов. При этом, он опередил каждого по скорости этого достижения. Американец забил 200 домашних голов в 279 играх и превзошёл российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому для этого понадобился 321 матч.

Материалы по теме
«Боже мой, сила, с которой придётся считаться». Америка в восторге от достижения Овечкина
Видео
«Боже мой, сила, с которой придётся считаться». Америка в восторге от достижения Овечкина
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android