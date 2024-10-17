Остон Мэттьюс превзошёл достижение Александра Овечкина в НХЛ

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

Одну из шайб забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Остон стал 11-м действующим игроком, забившим 200 домашних голов. При этом, он опередил каждого по скорости этого достижения. Американец забил 200 домашних голов в 279 играх и превзошёл российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому для этого понадобился 321 матч.

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