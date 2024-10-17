Кросби стал 10-м игроком в истории НХЛ с 1600+ очков
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стад 10-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось набрать 1600+ очков за карьеру в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43 0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08 1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp) 1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33 2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh) 3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20 4:3 Малкин (Кросби) – 43:26
Ранее 1600+ очков за карьеру в НХЛ набирали Уэйн Гретцки (2857), Яромир Ягр (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рон Фрэнсис (1798), Марсель Дионн (1771), Стив Айзерман (1755), Марио Лемье (1723) и Джо Сакик (1641).
Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз».
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив четыре результативные передачи.
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