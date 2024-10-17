Кросби стал 10-м игроком в истории НХЛ с 1600+ очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стад 10-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось набрать 1600+ очков за карьеру в лиге.

Ранее 1600+ очков за карьеру в НХЛ набирали Уэйн Гретцки (2857), Яромир Ягр (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рон Фрэнсис (1798), Марсель Дионн (1771), Стив Айзерман (1755), Марио Лемье (1723) и Джо Сакик (1641).

Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз».

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив четыре результативные передачи.

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