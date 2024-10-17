Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:3 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Малкин, для которого этот гол стал 500-м за карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и сделал семь результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

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