Евгений Малкин стал 48-м игроком в истории НХЛ, достигшим 500 голов

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:3 в пользу хозяев.

К середине третьего периода российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Шайба россиянина стала для него 500-й в карьере в НХЛ. Таким образом, форвард стал 48-м в истории франшизы, достигшим отметки в 500 голов. Кроме того, Малкин стал всего лишь 20-м игроком, достигшим этого показателя в составе одной команды.

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал уже 9 (3+6) очков.

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