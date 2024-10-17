Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 17 октября 2024, счёт 6:5 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Семь очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5 (1:3, 2:0, 2:2, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Дрю О'Коннор, Ессе Пульюярви, а также два очка (1+3) на счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина. Известный нападающий хозяев Сидни Кросби отличился голом двумя результативными передачами.

За гостей забивали Тейдж Томпсон, Джордан Гринвей, Джон-Джейсон Петерка (дубль) и Райан Маклауд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, гол Малкина стал для него 500-м в карьере в НХЛ.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Каролина Харрикейнз» 19 октября. «Баффало», в свою очередь, в гостях встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 18 октября.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Евгений Малкин стал 48-м игроком в истории НХЛ, достигшим 500 голов

Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android