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Семь очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в овертайме

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5 (1:3, 2:0, 2:2, 1:0).

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Дрю О'Коннор, Ессе Пульюярви, а также два очка (1+3) на счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина. Известный нападающий хозяев Сидни Кросби отличился голом двумя результативными передачами.

За гостей забивали Тейдж Томпсон, Джордан Гринвей, Джон-Джейсон Петерка (дубль) и Райан Маклауд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, гол Малкина стал для него 500-м в карьере в НХЛ.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Каролина Харрикейнз» 19 октября. «Баффало», в свою очередь, в гостях встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 18 октября.

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Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»: