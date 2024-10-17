Семь очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в овертайме

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5 (1:3, 2:0, 2:2, 1:0).
В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Дрю О'Коннор, Ессе Пульюярви, а также два очка (1+3) на счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина. Известный нападающий хозяев Сидни Кросби отличился голом двумя результативными передачами.
За гостей забивали Тейдж Томпсон, Джордан Гринвей, Джон-Джейсон Петерка (дубль) и Райан Маклауд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, гол Малкина стал для него 500-м в карьере в НХЛ.
Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Каролина Харрикейнз» 19 октября. «Баффало», в свою очередь, в гостях встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 18 октября.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»:
- 17 октября 2024
-
05:17
-
05:02
-
04:52
-
04:42
-
04:29
-
04:18
-
04:05
-
03:45
-
03:20
-
02:46
- 16 октября 2024
-
23:50
-
23:25
-
23:05
-
22:50
-
22:33
-
22:00
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:38
-
19:17
-
19:14