Малкин повторил достижение Кросби и Лемье в составе «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге, присоединившись к Сидни Кросби (592) и Марио Лемье (690) в качестве третьего игрока в истории франшизы, достигшего 500+ голов.

Форвард забил 500-й гол в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз». Примечательно, что ассистировал ему именно Кросби.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив два гола и сделал семь результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году