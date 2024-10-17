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Малкин повторил достижение Кросби и Лемье в составе «Питтсбурга»

Малкин повторил достижение Кросби и Лемье в составе «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге, присоединившись к Сидни Кросби (592) и Марио Лемье (690) в качестве третьего игрока в истории франшизы, достигшего 500+ голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

Форвард забил 500-й гол в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз». Примечательно, что ассистировал ему именно Кросби.

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив два гола и сделал семь результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

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