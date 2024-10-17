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Торонто Мэйпл Лифс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 17 октября 2024, счёт 6:2, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и две передачи Мэттьюса помогли «Торонто» уверенно обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макманн (Доми, Маккейб) – 06:54     2:0 Мэттьюс (Марнер, Экман-Ларссон) – 08:49     3:0 Макманн (Нюландер, Экман-Ларссон) – 17:12     4:0 Райлли (Маккейб, Доми) – 27:56     5:0 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 38:31 (pp)     5:1 Тюркотт (Lee) – 42:42     5:2 Фиала (Кларк, Льюис) – 49:02     6:2 Таварес – 57:14 (pp)    

В составе победителей отличились Бобби Макманн (дубль), Морган Райлли, Джон Таварес, Вильям Нюландер, а также три очка (1+2) на счету канадского форварда Остона Мэттьюса.

За гостей забивали Алекс Тюркотт и Кевин Фиала. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности — «-2».

Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 октября. «Лос-Анджелес», в свою очередь, в гостях встретится с «Монреаль Канадиенс» 18 октября.

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