Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и две передачи Мэттьюса помогли «Торонто» уверенно обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

В составе победителей отличились Бобби Макманн (дубль), Морган Райлли, Джон Таварес, Вильям Нюландер, а также три очка (1+2) на счету канадского форварда Остона Мэттьюса.

За гостей забивали Алекс Тюркотт и Кевин Фиала. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности — «-2».

Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 октября. «Лос-Анджелес», в свою очередь, в гостях встретится с «Монреаль Канадиенс» 18 октября.

Материалы по теме Остон Мэттьюс превзошёл достижение Александра Овечкина в НХЛ

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: