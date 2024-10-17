Малкин присоединился к Овечкину, Кросби и Стэмкосу по статистическому показателю в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Он стал четвёртым действующим игроком, сделавшим это, после Александра Овечкина (853), Сидни Кросби (593) и Стивена Стэмкоса (555).

Форвард забил 500-й гол в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и сделал девять результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1150 матчах, в которых забил 500 голов и сделал 807 результативных передач.

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