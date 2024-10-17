Сидни Кросби уступил только Гретцки, Лемье, Дионну и Ягру при достижении юбилейной планки
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37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения статистического показателя в 1600 очков по системе «гол+пас». Канадскому форварду потребовалось для этого 1277 матчей регулярных чемпионатов.
Быстрее, чем Кросби, этой планки ранее смогли достичь только четыре хоккеиста: Уэйн Гретцки (667 матчей), Марио Лемье (812 матчей), Марсель Дионн (1164 матча) и Яромир Ягр (1274 матча).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43 0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08 1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp) 1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33 2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh) 3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20 4:3 Малкин (Кросби) – 43:26 4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16 4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56 5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14 6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)
В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT) Кросби набрал три очка — на его счету победный гол в овертайме и два результативных паса. По итогам этой встречи в активе нападающего 1602 очка в регулярных сезонах НХЛ (593+1009).
Видео: Малкин и Кросби провели тренировку с детьми
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