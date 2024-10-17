Сидни Кросби уступил только Гретцки, Лемье, Дионну и Ягру при достижении юбилейной планки

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения статистического показателя в 1600 очков по системе «гол+пас». Канадскому форварду потребовалось для этого 1277 матчей регулярных чемпионатов.

Быстрее, чем Кросби, этой планки ранее смогли достичь только четыре хоккеиста: Уэйн Гретцки (667 матчей), Марио Лемье (812 матчей), Марсель Дионн (1164 матча) и Яромир Ягр (1274 матча).

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT) Кросби набрал три очка — на его счету победный гол в овертайме и два результативных паса. По итогам этой встречи в активе нападающего 1602 очка в регулярных сезонах НХЛ (593+1009).

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