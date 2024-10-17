Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби уступил только Гретцки, Лемье, Дионну и Ягру при достижении юбилейной планки

Сидни Кросби уступил только Гретцки, Лемье, Дионну и Ягру при достижении юбилейной планки
Комментарии

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения статистического показателя в 1600 очков по системе «гол+пас». Канадскому форварду потребовалось для этого 1277 матчей регулярных чемпионатов.

Быстрее, чем Кросби, этой планки ранее смогли достичь только четыре хоккеиста: Уэйн Гретцки (667 матчей), Марио Лемье (812 матчей), Марсель Дионн (1164 матча) и Яромир Ягр (1274 матча).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT) Кросби набрал три очка — на его счету победный гол в овертайме и два результативных паса. По итогам этой встречи в активе нападающего 1602 очка в регулярных сезонах НХЛ (593+1009).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Малкин и Кросби провели тренировку с детьми

Материалы по теме
Видео
Сидни Кросби набрал 1600-е очко за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android