Малкин обновил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и тремя ассистами, повторив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Российский хоккеист набрал очки в четвёртом матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» (6:3), столько же — с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4), а также «1+2» в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:3). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (четыре матча в сезоне-2023/2024) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в четырёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.
Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал уже 11 (2+9) очков.
Главные рекорды Александра Овечкина:
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