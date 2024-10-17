Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин обновил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Малкин обновил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и тремя ассистами, повторив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

Российский хоккеист набрал очки в четвёртом матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» (6:3), столько же — с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4), а также «1+2» в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:3). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (четыре матча в сезоне-2023/2024) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в четырёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал уже 11 (2+9) очков.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Немыслимое достижение Овечкина! Выбил 700 передач в НХЛ, попав в компанию великих
Видео
Немыслимое достижение Овечкина! Выбил 700 передач в НХЛ, попав в компанию великих

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android