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В НХЛ отреагировали на 500-й гол Евгения Малкина в рамках франшизы

В НХЛ отреагировали на 500-й гол Евгения Малкина в рамках франшизы
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в соцсети X (ранее Twitter) опубликовала пост на фоне 500-го забитого гола в рамках франшизы известного российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Напомним, нападающий отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

«Добро пожаловать в клуб, Евгений Малкин!» — подписала пост с видео пресс-служба «пингвинов».

Отметим, что форвард стал 48-м в истории франшизы, достигшим отметки в 500 голов. Кроме того, Малкин стал всего лишь 20-м игроком, достигшим этого показателя в составе одной команды.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал уже 11 (2+9) очков.

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