В НХЛ отреагировали на 500-й гол Евгения Малкина в рамках франшизы

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в соцсети X (ранее Twitter) опубликовала пост на фоне 500-го забитого гола в рамках франшизы известного российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Напомним, нападающий отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

«Добро пожаловать в клуб, Евгений Малкин!» — подписала пост с видео пресс-служба «пингвинов».

Отметим, что форвард стал 48-м в истории франшизы, достигшим отметки в 500 голов. Кроме того, Малкин стал всего лишь 20-м игроком, достигшим этого показателя в составе одной команды.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал уже 11 (2+9) очков.

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