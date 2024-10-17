Кросби и Малкин установили уникальное достижение в НХЛ. Такого не было в истории франшизы

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и тремя ассистами. Его шайба стала 500-й в составе «Питтсбурга».
Таким образом, Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы. Кроме того, дуэт из «Питтсбурга» стал лишь вторым после Яри Курри и Уэйна Гретцки по этому же показателю с учётом игры в одной команде, но за несколько клубов. Они забили 500+ голов, выступая за «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз».
Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 11 (2+9) очков. На счету Кросби один гол и пять результативных передач.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»:
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