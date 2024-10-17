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Кросби и Малкин установили уникальное достижение в НХЛ. Такого не было в истории франшизы

Кросби и Малкин установили уникальное достижение в НХЛ. Такого не было в истории франшизы
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и тремя ассистами. Его шайба стала 500-й в составе «Питтсбурга».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

Таким образом, Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы. Кроме того, дуэт из «Питтсбурга» стал лишь вторым после Яри Курри и Уэйна Гретцки по этому же показателю с учётом игры в одной команде, но за несколько клубов. Они забили 500+ голов, выступая за «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 11 (2+9) очков. На счету Кросби один гол и пять результативных передач.

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