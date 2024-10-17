Евгений Малкин прокомментировал свой 500-й гол в НХЛ

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о достижении юбилейной статистической планки в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT).

«Я очень хотел забить столько в прошлом году, а потом, наверное, слишком много думал об этом всё лето. В последней паре игр слишком много мыслей в голове, и после последней игры, когда я забил (499-й гол. — Прим. «Чемпионата»), все такие: «О, давай забей 500-й дома!» Мои друзья, мои родители, они присылают мне сообщения. Это нелегко, это долгий путь — забить 500, но я рад сделать это сегодня. Наконец-то. Теперь я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Но, наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это отличная цифра. Я из маленького российского города Магнитогорска, первый парень, который сделал это, и второй россиянин. Я усердно работаю каждый день, и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне это дается нелегко. Но это отличная история, пас Сида на меня… это потрясающе, мне это нравится. Ещё раз поздравляю себя (смеётся)», — сказал Малкин после завершения матча.

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT) Евгений Малкин набрал четыре очка — на его счету заброшенная шайба и три результативных паса. По итогам этой встречи в активе нападающего 500 голов и 807 передач в регулярных сезонах НХЛ.

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