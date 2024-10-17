Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин прокомментировал свой 500-й гол в НХЛ

Евгений Малкин прокомментировал свой 500-й гол в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о достижении юбилейной статистической планки в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

«Я очень хотел забить столько в прошлом году, а потом, наверное, слишком много думал об этом всё лето. В последней паре игр слишком много мыслей в голове, и после последней игры, когда я забил (499-й гол. — Прим. «Чемпионата»), все такие: «О, давай забей 500-й дома!» Мои друзья, мои родители, они присылают мне сообщения. Это нелегко, это долгий путь — забить 500, но я рад сделать это сегодня. Наконец-то. Теперь я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Но, наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это отличная цифра. Я из маленького российского города Магнитогорска, первый парень, который сделал это, и второй россиянин. Я усердно работаю каждый день, и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне это дается нелегко. Но это отличная история, пас Сида на меня… это потрясающе, мне это нравится. Ещё раз поздравляю себя (смеётся)», — сказал Малкин после завершения матча.

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT) Евгений Малкин набрал четыре очка — на его счету заброшенная шайба и три результативных паса. По итогам этой встречи в активе нападающего 500 голов и 807 передач в регулярных сезонах НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»

Материалы по теме
В НХЛ отреагировали на 500-й гол Евгения Малкина в рамках франшизы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android