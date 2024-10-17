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Сидни Кросби отреагировал на 500-й гол Евгения Малкина за карьеру в НХЛ

Сидни Кросби отреагировал на 500-й гол Евгения Малкина за карьеру в НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о 500-й шайбе нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в НХЛ. Напомним, российский форвард отличился голом и отдал две результативные передачи в сегодняшней встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

«500-й гол Малкина? У меня останутся прекрасные воспоминания об этом. Я сидел в первом ряду и наблюдал, как Евгений это делает. Мы просто очень рады за него. Мы знаем, как трудно достичь этого результата, и как долго и как хорошо он это делает. Это большое достижение, и я горжусь им», — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 9 (2+7) очков.

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