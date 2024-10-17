Сидни Кросби отреагировал на 500-й гол Евгения Малкина за карьеру в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о 500-й шайбе нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в НХЛ. Напомним, российский форвард отличился голом и отдал две результативные передачи в сегодняшней встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

«500-й гол Малкина? У меня останутся прекрасные воспоминания об этом. Я сидел в первом ряду и наблюдал, как Евгений это делает. Мы просто очень рады за него. Мы знаем, как трудно достичь этого результата, и как долго и как хорошо он это делает. Это большое достижение, и я горжусь им», — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 9 (2+7) очков.

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