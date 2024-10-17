Евгений Малкин высказался об уникальном достижении в НХЛ, установленном в паре с Кросби

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал уникальное достижение, которое он установил в паре с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби. Напомним, Малкин забил 500-й гол в карьере в НХЛ. Таким образом, россиянин в дуэте с Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.

«Я единственный, кто помог ему [Сидни Кросби] забить 500+, а он единственный, кто помог мне. Это безумие. Иногда я не понимаю, как это работает. Но это замечательная история для меня и для него. Мы, наверное, заслуживаем того, чтобы разделить эту ночь вместе», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло в соцсети X (ранее Twitter).

Сегодня, 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 6:5.

Отметим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 11 (2+9) очков. На счету Кросби один гол и пять результативных передач.

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