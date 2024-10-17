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Евгений Малкин высказался об уникальном достижении в НХЛ, установленном в паре с Кросби

Евгений Малкин высказался об уникальном достижении в НХЛ, установленном в паре с Кросби
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал уникальное достижение, которое он установил в паре с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби. Напомним, Малкин забил 500-й гол в карьере в НХЛ. Таким образом, россиянин в дуэте с Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

«Я единственный, кто помог ему [Сидни Кросби] забить 500+, а он единственный, кто помог мне. Это безумие. Иногда я не понимаю, как это работает. Но это замечательная история для меня и для него. Мы, наверное, заслуживаем того, чтобы разделить эту ночь вместе», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло в соцсети X (ранее Twitter).

Сегодня, 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 6:5.

Отметим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 11 (2+9) очков. На счету Кросби один гол и пять результативных передач.

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