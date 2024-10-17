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Колорадо Эвеланш — Бостон Брюинз, результат матча 16 октября 2024, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

«Бостон» обыграл «Колорадо» с результативным пасом и дракой Никиты Задорова
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В ночь с 16 на 17 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хоккеисты «Бостона».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Пик, Задоров) – 13:46     1:1 Колтон (Рантанен, Макар) – 15:07 (pp)     1:2 Койл – 17:09 (pp)     1:3 Пастрняк – 29:09 (pp)     1:4 Линдхольм – 29:22     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 31:15 (pp)     3:4 Рантанен – 44:52 (pp)     3:5 Бичер – 57:59    

В составе гостей отметился российский защитник Никита Задоров — на его счету результативный пас в эпизоде с первой шайбой «медведей» на 14-й минуте матча, а также драка с канадским нападающим «Колорадо» Мэттом Штинбургом в середине второго периода. По итогам эпизода Задоров получил семь минут штрафа — пять за драку и две за удар соперника клюшкой.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам (83,33%). Пятую шайбу гости забросили в пустые ворота за две минуты до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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