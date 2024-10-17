«Бостон» обыграл «Колорадо» с результативным пасом и дракой Никиты Задорова

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хоккеисты «Бостона».

В составе гостей отметился российский защитник Никита Задоров — на его счету результативный пас в эпизоде с первой шайбой «медведей» на 14-й минуте матча, а также драка с канадским нападающим «Колорадо» Мэттом Штинбургом в середине второго периода. По итогам эпизода Задоров получил семь минут штрафа — пять за драку и две за удар соперника клюшкой.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам (83,33%). Пятую шайбу гости забросили в пустые ворота за две минуты до конца третьего периода.

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