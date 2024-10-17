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Евгений Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лидером в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз». Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    

В пяти матчах текущего сезона НХЛ Малкин набрал 11 (2+9) очков. На второй строчке на данный момент находится канадский нападающий команды «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого 8 (4+4) очков. Также по восемь очков набрали игроки «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел (2+6) и Марк Стоун (2+6). На счету форварда «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара 8 (1+7) очков.

Из российских игроков в десятке на данный момент находятся только Иван Барбашёв 7 (3+4), представляющий «Вегас», и Артемий Панарин 7 (2+5) из «Нью-Йорк Рейнджерс».

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