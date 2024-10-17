Евгений Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лидером в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз». Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В пяти матчах текущего сезона НХЛ Малкин набрал 11 (2+9) очков. На второй строчке на данный момент находится канадский нападающий команды «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого 8 (4+4) очков. Также по восемь очков набрали игроки «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел (2+6) и Марк Стоун (2+6). На счету форварда «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара 8 (1+7) очков.

Из российских игроков в десятке на данный момент находятся только Иван Барбашёв 7 (3+4), представляющий «Вегас», и Артемий Панарин 7 (2+5) из «Нью-Йорк Рейнджерс».

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