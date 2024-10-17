Дубль Минтюкова помог «Анахайму» победить «Юту» в овертайме, у Сергачёва ассист

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Юта». Победу в овертайме со счётом 5:4 OT одержали хоккеисты «Дакс».

За «Анахайм» дубль оформил российский нападающий Павел Минтюков, который отличился на 37-й и 55-й минутах — на его счету третья и четвёртая шайбы «Дакс». В составе гостей результативным пасом в эпизоде с их первым голом на девятой минуте отметился российский защитник Михаил Сергачёв.

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«Дакс» набрали четыре очка в трёх матчах и занимают седьмую строчку в таблице Запада, «Юта» третья с семью очками в пяти играх.