Дубль Минтюкова помог «Анахайму» победить «Юту» в овертайме, у Сергачёва ассист
Поделиться
В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Юта». Победу в овертайме со счётом 5:4 OT одержали хоккеисты «Дакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 04:40 1:1 Макбэйн (Сергачёв, Кесселринг) – 08:54 1:2 Хэйтон (Шмальц, Гюнтер) – 13:25 (pp) 2:2 Фаббри (Зеграс, Мактавиш) – 28:06 3:2 Минтюков (Дюмулен, Мактавиш) – 36:52 3:3 Кесселринг (Макбэйн, Доан) – 45:21 3:4 Келлер (Шмальц) – 50:50 4:4 Минтюков (Макгинн, Карлссон) – 54:55 5:4 Карлссон – 60:54
За «Анахайм» дубль оформил российский нападающий Павел Минтюков, который отличился на 37-й и 55-й минутах — на его счету третья и четвёртая шайбы «Дакс». В составе гостей результативным пасом в эпизоде с их первым голом на девятой минуте отметился российский защитник Михаил Сергачёв.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Дакс» набрали четыре очка в трёх матчах и занимают седьмую строчку в таблице Запада, «Юта» третья с семью очками в пяти играх.
Комментарии
- 17 октября 2024
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
08:00
-
07:59
-
07:32
-
07:29
-
07:09
-
07:08
-
06:58
-
06:26
-
06:13
-
05:53
-
05:17
-
05:02
-
04:52
-
04:42
-
04:29
-
04:18
-
04:05
-
03:45
-
03:20
-
02:46
- 16 октября 2024
-
23:50
-
23:25
-
23:05
-
22:50
-
22:33
-
22:00
-
21:40
-
21:32
-
21:27