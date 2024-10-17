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Анахайм Дакс — Юта, результат матча 17 октября 2024, счет 5:4 OT, НХЛ 2024-2025

Дубль Минтюкова помог «Анахайму» победить «Юту» в овертайме, у Сергачёва ассист
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В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Юта». Победу в овертайме со счётом 5:4 OT одержали хоккеисты «Дакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 04:40     1:1 Макбэйн (Сергачёв, Кесселринг) – 08:54     1:2 Хэйтон (Шмальц, Гюнтер) – 13:25 (pp)     2:2 Фаббри (Зеграс, Мактавиш) – 28:06     3:2 Минтюков (Дюмулен, Мактавиш) – 36:52     3:3 Кесселринг (Макбэйн, Доан) – 45:21     3:4 Келлер (Шмальц) – 50:50     4:4 Минтюков (Макгинн, Карлссон) – 54:55     5:4 Карлссон – 60:54    

За «Анахайм» дубль оформил российский нападающий Павел Минтюков, который отличился на 37-й и 55-й минутах — на его счету третья и четвёртая шайбы «Дакс». В составе гостей результативным пасом в эпизоде с их первым голом на девятой минуте отметился российский защитник Михаил Сергачёв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Дакс» набрали четыре очка в трёх матчах и занимают седьмую строчку в таблице Запада, «Юта» третья с семью очками в пяти играх.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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