«Ещё раз поздравляю себя». Малкин — о 500-м голе за карьеру в НХЛ

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, «пингвины» победили в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT). Малкин отметился голом и тремя ассистами.

«Это отличная история. Сидни [Кросби] отдал пас мне. Это потрясающе. Мне это нравится. И ещё раз поздравляю себя», — приводит слова Малкина журналист Уэс Кросби в соцсети X (ранее Twitter).

По итогам этой встречи в активе нападающего 500 голов и 807 передач в регулярных сезонах НХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 9 (2+7) очков.

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