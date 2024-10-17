«Ещё раз поздравляю себя». Малкин — о 500-м голе за карьеру в НХЛ
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, «пингвины» победили в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5 OT). Малкин отметился голом и тремя ассистами.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43 0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08 1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp) 1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33 2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh) 3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20 4:3 Малкин (Кросби) – 43:26 4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16 4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56 5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14 6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)
«Это отличная история. Сидни [Кросби] отдал пас мне. Это потрясающе. Мне это нравится. И ещё раз поздравляю себя», — приводит слова Малкина журналист Уэс Кросби в соцсети X (ранее Twitter).
По итогам этой встречи в активе нападающего 500 голов и 807 передач в регулярных сезонах НХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин набрал уже 9 (2+7) очков.
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Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»:
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