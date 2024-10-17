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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 октября
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17 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макманн (Доми, Маккейб) – 06:54     2:0 Мэттьюс (Марнер, Экман-Ларссон) – 08:49     3:0 Макманн (Нюландер, Экман-Ларссон) – 17:12     4:0 Райлли (Маккейб, Доми) – 27:56     5:0 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 38:31 (pp)     5:1 Тюркотт (Lee) – 42:42     5:2 Фиала (Кларк, Льюис) – 49:03     6:2 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 57:16 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Пик, Задоров) – 13:46     1:1 Колтон (Рантанен, Макар) – 15:07 (pp)     1:2 Койл – 17:09 (pp)     1:3 Пастрняк – 29:09 (pp)     1:4 Линдхольм – 29:22     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 31:15 (pp)     3:4 Рантанен – 44:52 (pp)     3:5 Бичер – 57:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 04:40     1:1 Макбэйн (Сергачёв, Кесселринг) – 08:54     1:2 Хэйтон (Шмальц, Гюнтер) – 13:25 (pp)     2:2 Фаббри (Зеграс, Мактавиш) – 28:06     3:2 Минтюков (Дюмулен, Мактавиш) – 36:52     3:3 Кесселринг (Макбэйн, Доан) – 45:21     3:4 Келлер (Шмальц) – 50:50     4:4 Минтюков (Макгинн, Карлссон) – 54:55     5:4 Карлссон – 60:54    

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после шести сыгранных матчей имея в активе восемь очков.

В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов после четырёх матчей.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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