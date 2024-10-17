Евгений Малкин повторил клубное достижение Марио Лемье 22-летней давности в НХЛ

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и тремя ассистами. Его шайба стала 500-й в составе «Питтсбурга».

Таким образом, Малкин стал первым игроком «Питтсбурга», набравшим не менее 11 (2+9) очков в первых пяти играх команды в сезоне после известного хоккеиста Марио Лемье в сезоне-2002/2003. Тогда Лемье забил четыре гола и отдал семь результативных передач за пять первых игр.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Каролиной Харрикейнз» 19 октября.

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