500-й гол Евгения Малкина в НХЛ, Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы. Главное к утру
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й личный гол в регулярных чемпионатах НХЛ, в Испании раскручивается скандал с возможным уголовным преследованием французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, калининградская «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в НХЛ.
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании — источник.
- «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.
- Стало известно, как в «Реале» реагируют на скандал вокруг Килиана Мбаппе.
- Семь очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в овертайме.
- Результаты матчей Кубка России 16 октября.
- Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из строя минимум на неделю из-за сотрясения.
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