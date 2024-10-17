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17 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты, Кубок России, хоккей, НХЛ

500-й гол Евгения Малкина в НХЛ, Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы. Главное к утру
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й личный гол в регулярных чемпионатах НХЛ, в Испании раскручивается скандал с возможным уголовным преследованием французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, калининградская «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в НХЛ.
  2. Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании — источник.
  3. «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.
  4. Стало известно, как в «Реале» реагируют на скандал вокруг Килиана Мбаппе.
  5. Семь очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в овертайме.
  6. Результаты матчей Кубка России 16 октября.
  7. Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из строя минимум на неделю из-за сотрясения.
  8. Названы три альтернативы «Реала» на случай срыва трансфера Трента.
  9. Сидни Кросби набрал 1600-е очко за карьеру в НХЛ.
  10. Гол и две передачи Мэттьюса помогли «Торонто» уверенно обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.
  11. Команда Бивола подала запрос с требованием провести немедленный реванш с Бетербиевым.
  12. «Бордо» уволил почти 100 человек после перевода в четвёртый дивизион Франции — RMC Sport.
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