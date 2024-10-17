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500-й гол Евгения Малкина в НХЛ, Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы. Главное к утру

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил 500-й личный гол в регулярных чемпионатах НХЛ, в Испании раскручивается скандал с возможным уголовным преследованием французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, калининградская «Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».