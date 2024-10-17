113 игроков ассистировали Малкину в его 500 шайбах, Кросби — лидер с 140 передачами

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 500. За это время россиянину ассистировали 113 различных игроков, которые выступали за «Питтсбург».
Лидером является капитан и многолетний партнёр россиянина по «Пингвинз» Сидни Кросби, который отдал 113 передач на голы Малкина. Второе место занимает Крис Летанг с 87 передачами, тройку замыкает Фил Кессел с 58 ассистами. На четвёртом месте расположился российский защитник Сергей Гончар, 39 раз ассистировавший Малкину. Пятёрку замыкает Джеймс Нил с 38 передачами.
Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы. Кроме того, дуэт из «Питтсбурга» стал лишь вторым после Яри Курри и Уэйна Гретцки по этому же показателю с учётом игры в одной команде, но за несколько клубов. Они забили 500+ голов, выступая за «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз».
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