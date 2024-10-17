Новичок «Колорадо» подрался с Задоровым, его отец заснял бой на телефон

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хоккеисты «Бостона».
В середине второго периода состоялась драка, в которой принял участие российский защитник «Бостона» Никита Задоров и новичок «Колорадо» Мэтт Штинбург. Россиянин заступился за партнёра по команде и получил дополнительные две минуты за удар клюшкой. Штинбург проводил дебютный матч в НХЛ, а стрибун за его дракой наблюдал отец, который снимал потасовку на телефон.
Тревор Штинбург также выступал за франшизу «Колорадо» и был задрафтован «Квебеком» в 1984 году. Отец также отличался бойцовскими качествами и нередко набирал по 200 штрафных минут за сезон в НХЛ и АХЛ.
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