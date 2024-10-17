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Новичок «Колорадо» подрался с Задоровым, его отец заснял бой на телефон

Новичок «Колорадо» подрался с Задоровым, его отец заснял бой на телефон
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В ночь с 16 на 17 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хоккеисты «Бостона».

В середине второго периода состоялась драка, в которой принял участие российский защитник «Бостона» Никита Задоров и новичок «Колорадо» Мэтт Штинбург. Россиянин заступился за партнёра по команде и получил дополнительные две минуты за удар клюшкой. Штинбург проводил дебютный матч в НХЛ, а стрибун за его дракой наблюдал отец, который снимал потасовку на телефон.

Тревор Штинбург также выступал за франшизу «Колорадо» и был задрафтован «Квебеком» в 1984 году. Отец также отличался бойцовскими качествами и нередко набирал по 200 штрафных минут за сезон в НХЛ и АХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Пик, Задоров) – 13:46     1:1 Колтон (Рантанен, Макар) – 15:07 (pp)     1:2 Койл – 17:09 (pp)     1:3 Пастрняк – 29:09 (pp)     1:4 Линдхольм – 29:22     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 31:15 (pp)     3:4 Рантанен – 44:52 (pp)     3:5 Бичер – 57:59    
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