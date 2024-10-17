Сидни Кросби рассказал, почему хотел поучаствовать в 500-й шайбе Евгения Малкина

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что хотел поучаствовать в 500-й шайбе Евгения Малкина в КХЛ. Россиянин стал автором юбилейной шайбы в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) с передачи канадского форварда.

«Я хотел найти способ отдать ему передачу на юбилейный гол, но иногда это не срабатывает. Очевидно, мы не так часто играем вместе в одном звене. Поэтому я надеялся, что у меня будет возможность попытаться найти его передачей, и это сработало. Он так хорошо ассистировал мне в моей 500-й шайбе, и я надеялся, что смогу отплатить ему той же монетой», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.