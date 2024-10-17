Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби рассказал, почему хотел поучаствовать в 500-й шайбе Евгения Малкина

Сидни Кросби рассказал, почему хотел поучаствовать в 500-й шайбе Евгения Малкина
Комментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что хотел поучаствовать в 500-й шайбе Евгения Малкина в КХЛ. Россиянин стал автором юбилейной шайбы в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) с передачи канадского форварда.

«Я хотел найти способ отдать ему передачу на юбилейный гол, но иногда это не срабатывает. Очевидно, мы не так часто играем вместе в одном звене. Поэтому я надеялся, что у меня будет возможность попытаться найти его передачей, и это сработало. Он так хорошо ассистировал мне в моей 500-й шайбе, и я надеялся, что смогу отплатить ему той же монетой», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    
Материалы по теме
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android