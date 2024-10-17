Малкин установил исторический рекорд НХЛ по числу очков в первых 5 матчах сезона в 38+ лет

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 500. Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Малкин установил исторический рекорд НХЛ по числу очков в первых пяти матчах сезона среди игроков в возрасте 38 лет и старше. Ранее лучшим результатом были восемь очков, которые набирали Горди Хоу (1968 год в возрасте 40 лет), Жан Беливо (1970 год в возрасте 39 лет) и Джо Сакик (2008 год в возрасте 39 лет).

Отметим, что заброшенная шайба в ворота «Баффало» стала для Малкина 500-й в карьере НХЛ. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона.