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Малкин установил исторический рекорд НХЛ по числу очков в первых 5 матчах сезона в 38+ лет

Малкин установил исторический рекорд НХЛ по числу очков в первых 5 матчах сезона в 38+ лет
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 500. Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Малкин установил исторический рекорд НХЛ по числу очков в первых пяти матчах сезона среди игроков в возрасте 38 лет и старше. Ранее лучшим результатом были восемь очков, которые набирали Горди Хоу (1968 год в возрасте 40 лет), Жан Беливо (1970 год в возрасте 39 лет) и Джо Сакик (2008 год в возрасте 39 лет).

Отметим, что заброшенная шайба в ворота «Баффало» стала для Малкина 500-й в карьере НХЛ. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    
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