Журналист НХЛ назвал дуэт Малкина и Кросби величайшим в истории города Питтсбурга

Журналист The Athletic Роб Росси назвал дуэт форвардов «Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби величайшим в спортивной истории города Питтсбурга. В матче с «Баффало» (6:5 ОТ) Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ, а Кросби достиг отметки в 1600 набранных очков в лиге.

«Кросби и Малкин превзошли все разумные ожидания как по отдельности, так и в паре. Величайший дуэт в истории спорта Питтсбурга, и это о чём-то говорит. Их попросили поднять франшизу. Они это сделали. Они также сильно поспособствовали любви фанатов к этой франшизе», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.