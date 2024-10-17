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Журналист НХЛ назвал дуэт Малкина и Кросби величайшим в истории города Питтсбурга

Журналист НХЛ назвал дуэт Малкина и Кросби величайшим в истории города Питтсбурга
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Журналист The Athletic Роб Росси назвал дуэт форвардов «Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби величайшим в спортивной истории города Питтсбурга. В матче с «Баффало» (6:5 ОТ) Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ, а Кросби достиг отметки в 1600 набранных очков в лиге.

«Кросби и Малкин превзошли все разумные ожидания как по отдельности, так и в паре. Величайший дуэт в истории спорта Питтсбурга, и это о чём-то говорит. Их попросили поднять франшизу. Они это сделали. Они также сильно поспособствовали любви фанатов к этой франшизе», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43     0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08     1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp)     1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33     2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh)     3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20     4:3 Малкин (Кросби) – 43:26     4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16     4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56     5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14     6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)    
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