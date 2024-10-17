Журналист НХЛ назвал дуэт Малкина и Кросби величайшим в истории города Питтсбурга
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Журналист The Athletic Роб Росси назвал дуэт форвардов «Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби величайшим в спортивной истории города Питтсбурга. В матче с «Баффало» (6:5 ОТ) Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ, а Кросби достиг отметки в 1600 набранных очков в лиге.
«Кросби и Малкин превзошли все разумные ожидания как по отдельности, так и в паре. Величайший дуэт в истории спорта Питтсбурга, и это о чём-то говорит. Их попросили поднять франшизу. Они это сделали. Они также сильно поспособствовали любви фанатов к этой франшизе», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.
Малкин в дуэте с Сидни Кросби (593) стали первой парой одноклубников, забросивших 500 и более шайб в истории франшизы.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43 0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08 1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp) 1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33 2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh) 3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20 4:3 Малкин (Кросби) – 43:26 4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16 4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56 5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14 6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)
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