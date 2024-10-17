Остон Мэттьюс вошёл в пятёрку лучших по голам среди центрфорвардов до 28 лет в истории НХЛ

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в карьере американца в НХЛ стало 369 голов, что позволило ему войти в топ-5 центральных нападающих в истории НХЛ по заброшенным шайбам в возрасте до 28 лет.

Больше всех голов среди центрфорвардов до 28 лет в истории лиги забил Уэйн Гретцки (616). Второе место у Марио Лемье (477), на третьем — Стив Айзерман (445). Четвёртое место занимает Дэйл Хаверчак (410). Мэттьюс делит пятое место с Пэтом Лафонтейном, у которого также 369 голов в возрасте до 28 лет.