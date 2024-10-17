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Остон Мэттьюс вошёл в пятёрку лучших по голам среди центрфорвардов до 28 лет в истории НХЛ

Остон Мэттьюс вошёл в пятёрку лучших по голам среди центрфорвардов до 28 лет в истории НХЛ
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в карьере американца в НХЛ стало 369 голов, что позволило ему войти в топ-5 центральных нападающих в истории НХЛ по заброшенным шайбам в возрасте до 28 лет.

Больше всех голов среди центрфорвардов до 28 лет в истории лиги забил Уэйн Гретцки (616). Второе место у Марио Лемье (477), на третьем — Стив Айзерман (445). Четвёртое место занимает Дэйл Хаверчак (410). Мэттьюс делит пятое место с Пэтом Лафонтейном, у которого также 369 голов в возрасте до 28 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макманн (Доми, Маккейб) – 06:54     2:0 Мэттьюс (Марнер, Экман-Ларссон) – 08:49     3:0 Макманн (Нюландер, Экман-Ларссон) – 17:12     4:0 Райлли (Маккейб, Доми) – 27:56     5:0 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 38:31 (pp)     5:1 Тюркотт (Ли) – 42:42     5:2 Фиала (Кларк, Льюис) – 49:03     6:2 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 57:16 (pp)    
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