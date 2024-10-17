«Ты можешь забить ещё 500!» Роман Ротенберг поздравил Малкина с юбилейным голом в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ. Российский форвард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в победном матче с «Баффало» (6:5 ОТ).

«От всей души поздравляю тебя, Джино Малыч! Ты можешь забить ещё 500! Шаг за шагом!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона. Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярках и 1307 (500+807) очков.