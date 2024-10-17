«Сложная ситуация». Георгиев прокомментировал провальный старт «Колорадо» в новом сезоне
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал провальный старт клуба в новом сезоне. «Эвеланш» проиграли все четыре матча, в которых пропустили 25 шайб. В матче с «Бостоном» (3:5) российский голкипер пропустил четыре шайбы.
«Трудно сказать, что ты играл хорошо, когда ты пропускаешь четыре шайбы. Это действительно сложная ситуация. Просто делаем всё, что можем, каждый день, и я чувствую, что если будем продолжать так работать, то у нас будет хороший шанс на победу в каждом матче. Верю в команду. Мы хорошая команда, которая может много забивать и отлично играть в защите. Просто нужно извлечь из этого урок, но не отчаиваться и переходить к следующему матчу с холодной головой», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кёпке (Пик, Задоров) – 13:46 1:1 Колтон (Рантанен, Макар) – 15:07 (pp) 1:2 Койл – 17:09 (pp) 1:3 Пастрняк – 29:09 (pp) 1:4 Линдхольм – 29:22 2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 31:15 (pp) 3:4 Рантанен – 44:52 (pp) 3:5 Бичер – 57:59
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