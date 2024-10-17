«Сложная ситуация». Георгиев прокомментировал провальный старт «Колорадо» в новом сезоне

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал провальный старт клуба в новом сезоне. «Эвеланш» проиграли все четыре матча, в которых пропустили 25 шайб. В матче с «Бостоном» (3:5) российский голкипер пропустил четыре шайбы.

«Трудно сказать, что ты играл хорошо, когда ты пропускаешь четыре шайбы. Это действительно сложная ситуация. Просто делаем всё, что можем, каждый день, и я чувствую, что если будем продолжать так работать, то у нас будет хороший шанс на победу в каждом матче. Верю в команду. Мы хорошая команда, которая может много забивать и отлично играть в защите. Просто нужно извлечь из этого урок, но не отчаиваться и переходить к следующему матчу с холодной головой», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.