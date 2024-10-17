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Назаров — о реакции американцев на Малкина: бизнес превыше всего, в США нет альтруистов

Назаров — о реакции американцев на Малкина: бизнес превыше всего, в США нет альтруистов
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Известный тренер Андрей Назаров поздравил Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ и заявил, что после этого достижения россиянина хоккейная атрибутика «Питтсбурга» взлетит в цене.

«Ещё один наш соотечественник вырос в большого мастера и великого игрока. Второй человек в необъятной России со столь солидным результатом. Евгений Малкин, как и ранее Александр Овечкин, достиг отметки в 500 голов в НХЛ. Для многих уральских пацанов Женя является кумиром детства. 500 заброшенных шайб – это очень серьёзный показатель. Поздравляю и желаю Малкину не останавливаться на достигнутом. Главное – побольше здоровья и спортивного долголетия.

Как мы и говорили, альтруистов в Америке нет. Американцам нравятся сильные, успешные и удачливые люди, которые помогают генерировать сумасшедшие доходы. Поэтому вся «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» рукоплескала Малкину, признавая его величие. Вся хоккейная атрибутика «Питтсбурга» в разы вырастет в цене. Бизнес в США превыше всего», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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