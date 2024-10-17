Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх звёзд прошедшего игрового дня в НХЛ, в котором состоялось два матча.
Нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби признаны первыми звёздами игрового дня в НХЛ. В матче с «Баффало» (6:5 ОТ) Малкин забил гол и отметился тремя передачами, достигнув отметки в 500 заброшенных шайб в НХЛ. Кросби отметился победным голом и двумя передачами, перевалив отметку в 1600 набранных очков в лиге. Канадец стал 10-м игроком в истории НХЛ, который сумел преодолеть рубеж в 1600 очков за карьеру.
Второй звездой дня признан форвард «Торонто» Бобби Макманн, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (6:2). Третья звезда игрового дня — форвард «Анахайма» Лео Карлссон, забивший победный гол в овертайме матча с «Ютой» (5:4 ОТ).
- 17 октября 2024
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