«Барыс» объявил имя нового генерального директора клуба

Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Ранее этот пост покинул Борис Иванищев, который с небольшим перерывом работал в системе клуба с 2006 года. До 2018 года он занимал должность вице-президента, далее – президента и генерального директора «Барыса».

В текущем сезоне «Барыс» провёл 16 матчей, в которых одержал лишь три победы. На текущий момент казахстанский клуб занимает последнее место в таблице Континентальной хоккейной лиги. Клуб уже успел сменить главного тренера, вместо Дэвида Немировски был назначен Вячеслав Буцаев.