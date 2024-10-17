Борис Ротенберг: СКА ещё не «Реал», но команда становится на рельсы

Вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг заявил, что СКА постепенно набирает обороты и находит свою игру, и ответил на вопрос о сравнении петербургского клуба с мадридским «Реалом».

— Сегодня страна будет смотреть матч СКА — ЦСКА. Предвкушаете это событие?

— Это грандиозное событие, переживаем за обе команды, но я как петербуржец больше болею за СКА.

— О СКА говорят все. Это как «Реал» в испанском футболе?

— Ещё не «Реал», но команда становится на рельсы. Думаю, она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют, но иногда не хватает скорости, есть над чем работать, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 16 матчей и расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Матч с ЦСКА пройдёт сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.