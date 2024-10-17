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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Борис Ротенберг: СКА ещё не «Реал», но команда становится на рельсы

Борис Ротенберг: СКА ещё не «Реал», но команда становится на рельсы
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Вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг заявил, что СКА постепенно набирает обороты и находит свою игру, и ответил на вопрос о сравнении петербургского клуба с мадридским «Реалом».

— Сегодня страна будет смотреть матч СКА — ЦСКА. Предвкушаете это событие?
— Это грандиозное событие, переживаем за обе команды, но я как петербуржец больше болею за СКА.

— О СКА говорят все. Это как «Реал» в испанском футболе?
— Ещё не «Реал», но команда становится на рельсы. Думаю, она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют, но иногда не хватает скорости, есть над чем работать, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 16 матчей и расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Матч с ЦСКА пройдёт сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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П2
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