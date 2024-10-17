Магнитогорский «Металлург» поздравил воспитанника клуба Малкина с 500-м голом в НХЛ

Магнитогорский «Металлург» поздравил воспитанника клуба Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче с «Баффало» (6:5 ОТ).
«Сегодня ночью магнитогорец Евгений Малкин вновь доказал своё величие – Джино забросил 500-ю шайбу в НХЛ и стал вторым россиянином в истории лиги, достигшим этого рубежа! Желаем и ждём покорения новых рубежей, Женя!» — гласит сообщение пресс-службы магнитогорского клуба.
Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона. Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярках и 1307 (500+807) очков.
- 17 октября 2024
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