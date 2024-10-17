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Старт матча «Амур» — «Северсталь» задерживается из-за проблем со льдом на «Платинум-Арене»

Старт матча «Амур» — «Северсталь» задерживается из-за проблем со льдом на «Платинум-Арене»
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В Хабаровске в эти минуты должен был начаться матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Старт игры отложен из-за проблем на «Платинум-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Остановлен
0 : 0
Северсталь
Череповец

«Тигры, размяться-то мы размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы. По техническим причинам чуть-чуть смещается начало встречи. Планируем стартовать в 19:20 по местному времени», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.

Позднее старт матч был перенесён ещё на 25 минут: «Не переживайте, скоро начнём. Давайте ориентироваться где-то на 19:45 по Хабаровску», — добавила пресс-служба «Амура».

После 15 матчей текущего сезона «Амур» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» расположилась на пятой строчке в таблице Западной конференции.

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