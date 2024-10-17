Болельщики «Питтсбурга» скандировали прозвище Малкина после 500-й шайбы в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 500. Сразу после забитого гола вся «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» стала скандировать «Джино-Джино», поддерживая россиянина. Малкин встал на ноги на скамейке запасных и поблагодарил болельщиков «Пингвинз».

Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона. Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярках и 1307 (500+807) очков.