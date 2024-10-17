Болельщики «Питтсбурга» скандировали прозвище Малкина после 500-й шайбы в НХЛ
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 500. Сразу после забитого гола вся «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» стала скандировать «Джино-Джино», поддерживая россиянина. Малкин встал на ноги на скамейке запасных и поблагодарил болельщиков «Пингвинз».
Всего в текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона. Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярках и 1307 (500+807) очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Так) – 00:43 0:2 Гринвей (Цукер) – 03:08 1:2 Раст (Малкин, Кросби) – 11:01 (pp) 1:3 Петерка (Байрэм, Так) – 11:33 2:3 О'Коннор (Аччари) – 29:12 (sh) 3:3 Пульюярви (Эллер, О'Коннор) – 35:20 4:3 Малкин (Кросби) – 43:26 4:4 Петерка (Йокихарью) – 50:16 4:5 Маклауд (Байрэм, Цукер) – 50:56 5:5 Ракелль (Раст, Малкин) – 59:14 6:5 Кросби (Карлссон, Малкин) – 61:38 (pp)
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