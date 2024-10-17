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Борис Ротенберг о сыне Романе в СКА: горжусь им, он с трёх лет впитывал тренерскую работу

Борис Ротенберг о сыне Романе в СКА: горжусь им, он с трёх лет впитывал тренерскую работу
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Вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг заявил, что гордится своим сыном Романом, который является главным тренером СКА. 4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.

— За сына переживаете, когда он на лавке руководит командой?
— Конечно, горжусь им. Он у меня с трёх лет был на ковре в дзюдо, я очень много лет был тренером, у меня было много воспитанников, и Роман постоянно был рядом, впитывал эту тренерскую работу. А через год занятий дзюдо сам решил пойти в хоккей, нашёл команду и начал играть на льду, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 16 матчей и расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Матч с ЦСКА пройдёт сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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