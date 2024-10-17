Старт матча «Амур» — «Северсталь» перенесён минимум на два часа из-за проблем со льдом

В Хабаровске в эти минуты должен был начаться матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Старт игры отложен из-за проблем на «Платинум-Арене».

Изначально старт матча был перенесён на 20 минут, по прошествии которых время начала было сдвинуто ещё на 25 минут. Последнее сообщение пресс-службы хабаровского клуба гласит, что старт матча перенесён минимум на два часа и начнётся в лучшем случае в 14:00 мск.

После 15 матчей текущего сезона «Амур» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» расположилась на пятой строчке в таблице Западной конференции.