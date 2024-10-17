«Колорадо» занял второе место в истории по пропущенным шайбам за первые 4 матча сезона

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хоккеисты «Бостона».

«Колорадо» на старте сезона проиграл все четыре матча с общей разницей шайб 13:25. «Эвеланш» заняли второе место в истории НХЛ по пропущенным шайбам среди команд, проигравших первые четыре матча нового сезона. Клуб из Денвера делит это место с «Чикаго» (1948 год), «Колорадо Рокис» (1978 год) и «Детройт» (1980 год).

Хуже сезон начали лишь «Рейнджерс» в 1944 году, пропустив 26 шайб за первые четыре проигранных матча.

Также «Эвеланш» пропустили минимум по пять шайб в каждом из четырёх стартовых матчей сезона. Это второй результат в истории НХЛ. Хуже был «Питтсбург» в 1929 году и «Вашингтон» в 1993 году, пропускавшие минимум пять шайб пять матчей подряд.

В текущем сезоне лишь «Колорадо» и «Нэшвилл» не заработали ещё ни одного очка.