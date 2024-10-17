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Пресс-служба КХЛ дала объяснение двухчасовой задержке матча «Амур» — «Северсталь»

Пресс-служба КХЛ дала объяснение двухчасовой задержке матча «Амур» — «Северсталь»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги дала объяснение задержке матча «Амур» — «Северсталь». Матч регулярного чемпионата КХЛ в Хабаровске задерживается из-за проблем со льдом и начнётся минимум на два часа позже изначально запланированного времени.

«Во время подготовки льда к началу проведения матча №179 «Амур» — «Северсталь» Фонбет КХЛ лёдозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности. Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов. В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда, ориентировочное время начала матча, согласованное с обеими командами, 14:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Остановлен
0 : 0
Северсталь
Череповец
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