Инсайдер НХЛ назвал хоккеиста, которого считает наследником Евгения Малкина в НХЛ

Известный журналист и инсайдер НХЛ Грег Вышински заявил, что нападающий «Анахайма» Лео Карлссон является преемником российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. 19-летний шведский форвард обладает внушительными габаритами при великолепной технике и катании. В матче с «Ютой» Карлссон отметился ассистом и красивой победной шайбой в овертайме.

«Обожаю, что в этот вечер мы чествуем Евгения Малкина и парня, который может стать его наследником в НХЛ. Карлссон доминировал в овертайме матча с «Ютой», — написал Вышински в своём аккаунте в соцсети.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Карлссон дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Всего за 58 матчей в лиге форвард набрал 31 (13+18) очко.