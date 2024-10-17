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«Барыс» вновь объявил о смене главного тренера команды

«Барыс» вновь объявил о смене главного тренера команды
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«Барыс» сообщил об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, казахстанский специалист подпишет с клубом трёхлетний контракт. Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королёв и Олег Ромашко.

Напомним, ранее «Барыс» уже менял главного тренера по ходу текущего сезона. На смену начинавшего сезон Дэвида Немировски пришёл Вячеслав Буцаев. Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и расположилась на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

Ранее генеральным директором «Барыса» был назначен Нурлан Оразбаев. На этом посту специалист сменил Бориса Иванищева.

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